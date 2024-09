10-én kedden reggel 7 órakor a telep körül körülbelül 7-800 méteres körzetben le is zárták a területet a művelet idejére. A helyi diszkontáruház körül is lezárták az utat, illetve a Visegrád felé tartó 11-es út egy szakaszát is. A lezárás körülbelül másfél óráig tartott, ezalatt a tűzszerészek eltávolították a fenék- és orrgyújtó szerkezetet.

A bombatestet a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol később megsemmisítik, a gyújtószerkezeteteket pedig még kedden az arra kijelölt robbantási területen semmisítik meg.