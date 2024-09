Több módon is lehet albérlet keresni, így gondolta ezt K.M., és élettársa, J.I. is. Nem a hirdetéseket nézegették, hanem azokat az ingatlanokat, ahol nincs mozgás, vagy amelyiknél azt vélelmezték, hogy a lakók nem tartózkodnak otthon. A beköltözésük sem lett volna hivatalos.

Pénzre is szükségük volt, mivel egyikőjük sem dolgozott. Egy tatabányai tónál lévő stégre mentek be augusztus 24-én éjszaka, ahol a nő korábbi ismerőse lakott. A férfi éppen aludt, ezt kihasználva 360 ezer forintot, és a telefonját is ellopták. A bűncselekményről kamerafelvétel készült, így, mint arról a police.hu is beszámolt, a két tettes személye nem sokáig maradt titokban.

A szálakat tovább göngyölítették a tatabányai rendőrök, és kiderült a páros szeptember 13-án egy másik tatabányai ingatlanhoz ment. Onnan a férfi pénzt és karórát lopott. Eközben a nő a közelben parkolt.

A sértett éppen szembetalálkozott a távozó férfival, akit kérdőre vont. J.I. erre sietősen távozott, beült az autóba, majd mindketten elhajtottak.

Egy hét múlva, egy másik ingatlannál hasonló módon hajtottak végre lopást. Ekkor is pénzt, továbbá ékszereket vittek magukkal.

Még három közös esete volt a párosnak, augusztus közepén egy épületből laptopot vittek el. Júliusban és szeptemberben szintén pénz és ékszer volt a zsákmány a betöréseknél. A tatabányai nyomozók szeptember 24-én gyanúsítottként hallgatták ki a párost, akik állandóan változtatták a tartózkodási helyüket. Ellenük kifosztás és lopás miatt indult büntetőeljárás. Már egyikük sem volt ismeretlen a hatóság előtt, kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.