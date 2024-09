Szeptember 7-én 23 óra után egy 37 éves, ittas férfi két személyre lett figyelmes Esztergom egyik parkjában, akik az egyik padon aludtak. Több táska is volt náluk, amelyekben az értékeiket tartották. A tettes kihasználta a védekezésre képtelen állapotukat, és elvitte a csomagjaikat. K. Csaba ezt követően egy közeli parkba ment, a zsákmányát egy járdán hátrahagyta, majd ő is lefeküdt aludni. Nem is sejtette, hogy a táskákban bankkártyák, személyes tárgyak, pénztárca és iratok voltak.

B. János az éjszaka során éppen arra járt. Átvizsgálta az éppen alvó K. Csaba által ellopott csomagok tartalmát, és bankkártyákat vett magához. Több helyen próbált fizetni, de csak egy 905 forintos tranzakciót hajtott végre. Amint a sértett észrevette a lopást, feljelentést tett a rendőrségen. A nyomozók adatgyűjtést végeztek, és elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit. Kiderült, hogy K. Csaba korábbi élettársától és annak gyerekétől vette el az értékeket, amíg ők aludtak.

Az esztergomi nyomozók azonosították a két férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki őket. K. Csaba ellen kétrendbeli kifosztás bűntett miatt indult eljárás. B. Jánost már ismerték, őt már korábban gyanúsítottként kihallgatták két hasonló bűncselekmény elkövetése miatt a nyomozók, amit a városban követett el. A korábbi gyanúsításokat a nyomozók kiegészítették, így kétrendbeli csalás bűntett és kétrendbeli kifosztás bűntett miatt folytatják ellene az eljárás. Kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság a tegnapi napon elrendelt – adta hírül a police.hu.