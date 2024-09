A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a Tatai Járásbíróság megismételt eljárásban elsőfokú ítéletet hozott azzal a nővel szemben, aki két kiskorú gyermekének életét sodorta veszélybe azzal, hogy nem törődött velük, előfordult többször, hogy napokra magukra hagyta őket. Büntetésül az édesanya kiskorú veszélyeztetése miatt 4 év 3 hónap börtönbüntetést kapott, 5 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Valamint 3 évre eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

Az édesanya szó szerint levegőnek nézte kiskorú gyermekeit

Forrás: Shutterstock

Dr. Stoller Katalintól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy a nőt 2019-ben a bíróság 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A most kihirdetett ítéletben a bíróság elrendelte a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védő fellebbezést jelentett be.

Az édesanya pokollá tette kisgyerekei életét

A vádirat szerint a nő a tatai lakásban egyedül nevelte két kiskorú, 2002-ben és 2005-ben született gyermekét. A nő 2019. november 22-től nem gondoskodott a gyerekeiről, nem főzött, sokszor nem tartózkodott otthon, több alkalommal napokra egyedül, felügyelet nélkül hagyta a kiskorúakat. A nő úgy távozott ismeretlen helyre, hogy élelemről, tüzelőről nem gondoskodott, a gyerekeknek pénzt nem hagyott.

A kisebbik gyermeket a háziorvosa laborvizsgálatra küldte, ahova a nő elvitte ugyan, azonban a leletért már nem ment el, így nem derült ki időben, hogy a gyermeknek műtéti beavatkozást szükségessé tevő betegsége van. Az anya elhanyagoló magatartása a gyermek egészségét veszélyeztette.

2020. január 22-én az anya elment otthonról úgy, hogy nem gondoskodott a gyermekek felügyeletéről, élelmezéséről, a lakás fűtéséről. Mivel a nő még 2020. január 24-én sem ment haza, a gyermekek felnőtt személy segítségével a gyámhatósághoz fordultak. A gyámhatóság a gyermekeket ideiglenesen ennél a felnőtt személynél helyezte el. Az anya szülői felügyeleti jogát a bíróság még 2020. december 3-án megszüntette. Az anya elhanyagoló magatartásával súlyosan megszegte kötelességét, ezzel a kiskorúak testi, értelmi, érzelmi fejlődését veszélyeztette.