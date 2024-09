Még tavasszal indult az a nyomozati ügy, amelynek részeként a hatóságok Bélapátfalváról most eljutottak egészen Tardosig. Akkor egy bélapátfalvi férfit kapcsoltak le, aki speedet és ecstasyt árult. Kiderült, hogy csak egy „kishal” a történetben. A tardosi drogbárót most sikerült elfogni Rajkán, a határátkelőnél, számolt be róla a Készenléti Rendőrség.

A tardosi drogbáró számára véget ért a nagy bizniszelés

Forrás: police.hu

Rákapcsoltak a nyomozók, ráakadtak a drogbáróra

A bélapátfalvi férfi ügyében az is kiderült, hogy drogbizniszében édesanyja is részt vett, aki elhunyt férje síremlékébe rejtette a kábítószert. Itt azonban az ügy nem állhatott meg. A Nemzeti Nyomozó Iroda miskolci nyomozói arra törekedtek, hogy fényt derítsenek a bélapátfalvi díler felső kapcsolatára. Az alapos kutatásnak meg lett az eredménye, ugyanis kiderült, hogy a drogot egy tardosi férfitől szerezheti be, aki a cuccot Hollandiából kapja. Ezzel kapcsolatban egy időpont is körvonalazódott, valamint az i, hogy a rajai határátkelőn hozhatja be a kábítószert.

A nyomozók ezért felvették a kapcsolatot a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőreivel, hogy megosszák velük információikat. Így szeptember 5-én 10 óra 40 perckor Rajkán, a határátkelőhelyen a NAV munkatársai a Toto nevű kábítószer- és cigarettakereső kutyájukkal ellenőriztek egy gyanús járművet. Ezt a kocsit vezette a 44 éves tardosi férfi. Meg is kezdték a kocsi átvizsgálást, Toto rövid időben belül jelt is adott. Az autó küszöb alatti rejtekhelyéből 7 csomag folyadék és 1 csomag kristályszerű anyag került elő. Az előzetes szakértői vélemények alapján kiderült, hogy az előbbi amfetaminolaj, míg az utóbbi metamfetamin. Az olaj – ami a speed előállításának alapja – közel 13 kilogrammot nyomott, míg a kristályos pakk 170 grammot.

A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai itt sem álltak meg. Kutatni kezdtek több, a férfihoz köthető ingatlanban is. Ebben az akcióban már részt vettek a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói is. Tardoson, Tatabányán, Tatán és Dunaalmáson is jártak. Lakásokban, garázsokban és különböző telephelyeken kerestek és találtak is bizonyítékokat. Egy tatai garázsból ugyanolyan folyadék került elő, mint amit az autóba rejtettek. Egy kilót nyomott. De ezenfelül a nyomozók lefoglaltak még metanolt és kénsavat is, ami az amfetaminolaj mellett szintén a speed előállításához szükséges vegyület. Ezen túl mobiltelefonokat, kannákat, simítózáras tasakokat, valamint közel 4 millió forintot is találtak.