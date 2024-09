A lángok még az elmúlt héten csütörtökön csaptak fel a Vas vármegyei erdőben. Az origo.hu információi szerint csak kedden fejeződött be a csöngei tűz oltása, a bő négy nap során összesen ezer hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó dolgozott együtt a lángok megfékezésén. A küzdelemben a Komárom-Esztergomi lánglovagok is kivették a részüket.

A több mint négy napig tartó csöngei tűz oltásában többek között a Komárom-esztergomi lánglovagok is segítettek

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vaol.hu

Csönge külterületén csütörtökön csaptak fel a lángok, előbb a száraz fű, majd egy bozótos terület égett, ahonnan a közeli fenyőerdőre is átterjedt a tűz, végül pedig már a fák koronaszintje is lángolt. Szombat reggelre már csak foltokban égett az erdő aljnövényzete, de a szárazság és az erős szél miatt ismét súlyosabbá vált a helyzet, újraéledtek a lángok.

Pusztított a csöngei tűz

A vaol.hu információi szerint a mentési munkálatok során erőgépeket is bevetettek, amelyek védőszántásokat készítettek a veszélyeztetett területek mentén. A tűzoltó autók által használt vizet lajtos kocsikkal szállították, míg a felderítést drónok segítették. A hétvégén több helyszínen is újra felcsaptak a lángok. A tűzzel érintett terület nagysága négyszáz hektárra nőtt, egymás után érkeztek az egységek Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyéből, illetve a Magyar Honvédség egy speciális helikopterét is bevetették az oltásba. Szombat este sikerült megfékezni a tüzet, de a tűzoltók vasárnap a még izzó részek felkutatásán és a visszagyulladás megelőzésén dolgoztak. Összesen körülbelül ezer hektárnyi terület égett le, vagyis ezer focipályányi terület vált a tűz martalékává.

Mintegy ezer hektárnyi, vagyis ezer focipályányi erdő égett le teljesen

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vaol.hu

Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke tartott tájékoztatót a múlt hétvégén Csönge és Kenyeri térségében tomboló tűzvésszel kapcsolatban. A vaol.hu megtudta, hogy mintegy 90 ezer liter vizet hordott a katonai helikopter a tűzhöz. Az elnök arról is beszélt, hogy több mint 1500 ember vett részt a védekezésben, akiknek köszönet jár az áldozatos munkájukért. Öt vármegyéből 15 hivatásos és öt önkormányzati tűzoltóságról, valamint 91 önkéntes tűzoltó egyesülettől érkeztek tűzoltók, Komárom-Esztergom vármegyétől egészen Zala vármegyéig, szinte az egész Észak-Dunántúlról.