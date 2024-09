Amellett, hogy mindenkit megkérnek, hogy lehetőség szerint kerülje a folyópartot a balesetek elkerülése érdekében, fontos, hogy az autósok is fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek – adta hírül az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

A lezárások és nehezített közlekedési körülmények a mentőket is akadályozhatják abban, hogy a lehető leggyorsabban betegeikhez érjenek, így most még fontosabb, hogy az utakon közlekedők a megszokottnál is körültekintőbben járjanak el és segítsék bajtársaink haladását, akár megmentve ezzel egy embertársuk életét.

A mentőszolgálat tagjai felkészültek az árvízre

Az érintett területeken megerősítettük a mentőszolgálatot, a veszélyhelyzeti tervnek megfelelően előkészítettük az ártéren elhelyezkedő szentendrei mentőállomás esetlegesen szükségessé váló áthelyezését, a közúton megközelíthetetlenné váló Kisorosziba mentőautót telepítettünk.

A mentőhelikopterek is készenlétben vannak, hogy szükség esetén az ország bármely részében segíteni tudják a rászorulók megfelelő ellátását. Az OMSZ főigazgatója aktívan részt vesz az Árvízvédelmi Operatív Törzs munkájában és bajtársaink helyi szinten is folyamatos, operatív kapcsolatban vannak az érintett területek háziorvosaival, kórházaival és betegszállító vállalkozásaival is annak érdekében, hogy minden bajba jutott ember gyors és megfelelő segítséget kaphasson.