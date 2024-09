A belvíz is veszélyt jelenthet a térségre lehullott és lehulló komoly csapadékmennyiség miatt, ezért szeptember 14. 6:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el a

01.03. számú Duna menti belvízvédelmi szakaszra,

01.05. számú Mosoni-Duna bal parti belvízvédelmi szakaszra.

Az EDUVIZIG grafikája szerint Komáromnál és Esztergomnál is III. fokú készültségi szint fölé emelkedhet a vízszint a Duna felsőbb szakaszán a várható csapadékos időjárás miatt. Komáromnál az előrejelzés szerint szeptember 18-19-én érheti el a maximumot a vízszint.

Forrás: EDUVIZIG

Esztergomban két nap alatt emelkedett fél métert a Duna vízszintje. A továbbiakban a növekedés üteme és mértéke azonban gyorsuló tendenciát mutat.

Forrás: EDUVIZIG

Szeptember 13-án pénteken 8 órakor már megkezdte működését az Országos Műszaki Irányító Törzs, hogy koordinálja a munkálatokat, a szakemberek, munkaerő és eszközök átcsoportosítását. Amennyiben az önkormányzatok kérik, nekik is műszaki segítséget nyújtanak a helyi védekezéshez.

Mint írták, egy érkező mediterrán ciklon hatására a Duna vízgyűjtőjén, elsősorban az Alpok keleti, valamint a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén számottevő csapadék hullott az elmúlt napokban, és várható is még a hétvégén, egészen hétfőig. A ciklon alakulása igen bizonytalan, így az is, hogy a vízgyűjtő melyik része kap újabb esőt. A azonban bizonyos, hogy jelentős lesz a csapadékmennyiség, több helyütt akár a 50-215 millimétert is elérheti.