A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében adott tájékoztatást arról, hogy Gucci nevű keresőkutyájuk 6,5 millió értékű csempészcigi-árút szagolt ki az M1-es autópálya Komárom-Esztergom vármegyei szakaszán. A pénzügyőrök rutinellenőrzése választották ki a román kisbuszt. A busz csomagokat és utasokat szállított Angliába. Azonban hamar kiderült, hogy csempészárut is rejtegetnek rajta.

A járőrök Gucci szimatát vetették be a raktér átvizsgálásához. Pár pillanat múlva már jelzett is egy fekete bőröndnél. Az útipoggyászokból, rongyokba tekerve 3426 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő. Néhány perc múlva pedig az is kiderült, hogy a bőrönd két, harmincas éveikben járó utasé. Mindketten Angliában próbálkoztak volna a füstölnivaló értékesítésével.

Ahogy a közleményből kiderült, a pénzügyőrök jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás elkövetésének bűncselekménye miatt indítottak eljárást. Az elkövetők pedig nem csak a cigarettának és a várva várt haszonnak mondhattak búcsút, hanem több millió forint bírsággal is számolniuk kellett.