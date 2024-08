Az elmúlt évek szélsőséges időjárása miatt a Pilisben is voltak olyan útszakaszok, ahol még ép és fiatal fákat is kidöntött az útra a viharos szél vagy nagyobb mennyiségű, magas víztartalmú tapadó hó. Ezek balesetveszélyes helyzeteket teremtettek, ezért munkacsoport alakult a Pilisi Parkerdő, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Magyar Közút részvételével, hogy kijelöljék az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető faegyedeket.

A munkacsoport első körben a 1111-es számú Budakalász-Dobogókő-Esztergom összekötő út mintegy 9 kilométeres szakaszán végezte el a potenciálisan balestveszélyes fák kijelölését. A veszélyes fáknak megközelítően a fele közúti területre, a másik része pedig az úttól kicsit távolabb eső területekre esik, de egy fakidőlésénél ugyanúgy balesetveszélyt jelenthetnek a közúton közlekedőkre.

A munkálatok az illetékes hatósági elrendelések alapján augusztus 21-én kezdődnek, és várhatóan egy-másfél hónapig tartanak majd a munka összetettsége miatt. Az érintett szakaszon félpályás korlátozást vezetnek majd be a szakemberek. A munkálatokhoz kapcsolódóan ideiglenesen szalagkorlátokat is el kell majd bontani, majd azokat visszaépíteni. A közlekedőknek arra is fel kell készülnie, hogy a fadöntések egy részének idejére 10-15 perc időtartamra teljes útzárat is be kell majd vezetni.

A közlekedőknek ajánlott lesz még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.