Összeütközött két személyautó az M1-es autópálya 56-os kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon, Tatabánya térségében. A tatabányai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett – adta hírül a Komárom-Esztergom vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a mai nap folyamán sorra estek el az M1-es autópálya különböző szakaszai. A forgalom gördülékenységét több helyszínen is balesetek akadályozták, de talán mind közül a legsúlyosabb Mocsa térségében volt, ahol a balesetben egy autó is lángra kapott.