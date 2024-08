Gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség indítványt nyújtott be a Tatabányai Járásbírósághoz, amelyben indítványozta a két férfi letartóztatásának újabb három hónappal történő meghosszabbítását, akik gyermekpornográf felvételeket küldtek egymásnak. Az indítvány alapján a Tatabányai Járásbíróság ülést tart, amelyen az elkövetőket meghallgatja, majd azt követően hozza meg döntését.

Dr. Stoller Katalintól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy a két férfi letartóztatását az ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság, illetve az Esztergomi Járásbíróság rendelte el február 23-án, illetve február 25-én, a letartóztatást legutóbb a Tatabányai Járásbíróság augusztus 23-ig, illetve augusztus 25-ig hosszabbította meg.

Az indítvány szerint az egyik férfi 2017. novemberében és 2024. januárjában összesen 40 darab gyermekpornográf felvételt töltött fel az internetre, illetve 2024. februárjában egy ilyen tartalmú felvételt küldött a másik férfinak. A másik, budapesti illetőségű férfi több éven keresztül szexuálisan bántalmazta 12. életévét be nem töltött fiúgyermekét, valamint a gyermekével folytatott szexuális cselekményekről több alkalommal fényképeket és videofelvételeket is készített, melyeket megosztott társával. A budapesti férfi több mint 3700 darab gyermekpornográf tartalmú képfelvételt is megszerzett, melyeket a laptopjain, mobiltelefonjain és memória kártyáján tárolt.

Az indítvány szerint a letartóztatás fenntartása mindkét elkövető esetén szükséges a bizonyítás megnehezítésének, valamint a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében, ezért az ügyészség a letartóztatás november 23-ig, illetve november 25-ig történő meghosszabbítását kezdeményezte.