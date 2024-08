A rendőrség körözési bázisából kiderült, hogy év elején Tatabányáról több ékszernek is nyoma veszett. Az egyenruhások nyakláncok, karkötők és fülbevaló után is kutatnak. A női aranyékszerek mindegyike február 17-én tűnt el. A rendőrség képeket is közölt az eltűnt ékszerekről, amelyeket most nektek is megmutatunk.

Eltűnt tatabányai aranyékszerek:

A körözési eljárást lefolytató tatabányai rendőrök kérik azok jelentkezését, akik tudnak valamit az ékszerek hollétéről, azok tegyenek bejelentést személyesen a Tatabányai Rendőrkapitányságon, vagy telefon a 0634/517-777/2045-ös számon.