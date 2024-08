Ez már a harmadik karambol, ami rövid időn belül történt a sztrádán vasárnap délelőtt. Most utoléréses baleset következett be az M1-es autópálya 106-107-es kilométere között, az M19-es csomópontnál: egy személykocsi hátulról belerohant egy utánfutót vontató kisteherautóba. Az utánfutó felborult, két sávot elfoglal. A két járműben összesen hatan utaztak. A helyszínre mentőt is riasztottak. A győri hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést – közölte a katasztrófavédelem.

A katasztrófavédők közleményükben azt is elmondták, hogy a 104-es kilométernél történt baleset ennek a karambolnak a feltorlódott kocsisorában következett be. Mint ahogyan arról is beszámoltunk, nem kevesebb, mint hat autó hajtott egymásba az M1-es autópálya 104-es kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. A járművekben tizenhatan utaztak, hozzájuk mentők is érkeztek. A győri hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.