A háromgyermekes Zoltán mellett az 53 éves Gábort is gyászolják szerettei. Mint ismert, a két férfi a szákszendi sertéstelepen, munka közben veszítette életét, egy hígtrágya-tárolóban. A Kemma.hu elsőként számolt be a tragédiáról, Zoltán családjának ügyvédjétől több, ellentmondásos részletet is megtudtunk a végzetes munkahelyi balesetről, amely kapcsán a rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást, ismeretlen tettes ellen. Most Gábor szülei a Borsnak meséltek elhunyt fiukról, gyászukról.

Terike és József, fiuk, Gábor fényképével. A férfit, aki a szákszendi sertéstelepen akart kollégáinak segíteni, a szülei mellett két gyermeke és két unokája is gyászolja

Forrás: Borsonline

Gábor volt az, aki a harmadik kollégájuk segítségére siető Zoltán után szintén lemászott a tárolóba. Sajnos kettejük életébe került mindez.