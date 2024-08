Ketten meghaltak

Mint arról korábban beszámoltunk, három munkás esett bele a híg disznóürülékkel teli tartályba az egyik szákszendi sertéstelepen két hete. Az ügyben a rendőrség is nyomoz, illetve a cég is belső vizsgálatot indított. Sajnos azóta kiderült, hogy kettőre nőtt a halálos áldozatok száma, amit a rendőrség is megerősített. A mentők még két férfit szállítottak kórházba, azonban az egyiküket már nem sikerült megmenteni.