Miért pont a tűzoltók?

Mint azt a BEBTE írta, a tűzoltógépjármű képes arra, hogy egyszerre nagyobb mennyiséget (2,5 köbméter) felszállítson a helyszínre, majd a közel 30 méteres szintkülönbséget legyőzve fel is pumpáljon a rögtönzött tartályokba. Nélkülük ez csak többszörös áttétellel, azaz többszöri fuvarral, szivattyúk közbeiktatásával valósulhatott volna meg. Nem lehetünk eléggé hálásak nekik ezért, és persze a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársainak is, akik mindezt lehetővé tették számukra, számunkra. A közös munkáról a tűzoltók is büszkén számoltak be.