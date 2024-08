A Hegyeshalom felé vezető oldalon több baleset is történt az elmúlt órában. Mocsa térségében több jármű ütközött, utána pedig egy személyautó kigyulladt - adta hírül az utinform.hu. A 77-es kilométernél a leállósávon araszolnak a járművek, ott is már meghaladta a 3 kilométert a torlódás mértéke, a füst miatt pedig a látótávolság is lecsökkent. A tatabányai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. Utómunkálatokat végeznek - adta hírül a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Biatorbágy térségében a 19-es kilométernél négy jármű ütközött, egy sávon halad a forgalom, míg Bicske térségében két személyautó ütközött össze, a 32-es kilométernél, itt a belső sávot lezárták. A torlódás már több mint 5 kilométer, aki teheti, válassza az 1-es főutat Bicskéig.