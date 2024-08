A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság triója a harmadik helyen végzett

Fotó: Zsaru Magazin

Az eseményen néhai Horváth Sándor családtagjai is jelen voltak, ők is átadtak különdíjakat, és az eredményhirdetésen is mindenki megcsodálta a verseny plakátján mosolygó, iskolaőr-egyenruhás szurikátát.

– A szurikáta mindig éber, nagyon figyelmes és óvja-védi a társait, arról nem is beszélve, hogy jól áll neki az iskolaőr-egyenruha – mondta dr. Vörös Ferencné mosolyogva, és hozzáfűzte, egyik munkatársa hozott magával egy plüss-szurikátát a versenyre, és természetesen a pulpitusra került.

– Valószínű, hogy ez a kedves kabala is hozzájárult ahhoz, hogy a verseny jó hangulatban zajlott. Az iskolaőrszervezet négy évvel ezelőtti megalakulása óta ilyen országos vetélkedésre még nem került sor, és jó érzés volt megtapasztalni a közösségformáló erejét. Jelenleg az Iskolaőri Programban 806 oktatási intézmény szerepel, amely a következő tanévtől tovább bővül.