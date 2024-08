A Kormányhivatal melletti kereszteződésben lévő lámpatestek felújítása a múlt héten fejeződött be, a Signalterv Kft. pedig ma már a Dózsa György út - Köztársaság útja csomópontban folytatja a munkát. A szakemberek augusztus 15-én, délelőtt vonultak fel a helyszínen, az itt található lámpák felújítási munkálatai várhatóan a hétvégéig be is fejeződnek - adta hírül a Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos Facebook-oldalán.

A jelzőlámpák szünetelésééig forgalomirányítók kézi jelzéssel irányítják a forgalmat

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

Emiatt ezekben a napokban a kereszteződés jelzőlámpái nem fognak üzemelni, így kérjük, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek!