Sári Ákos tűzoltó ezredes, igazgató, Csordás János tűzoltó alezredes, tűzoltósági főfelügyelő, valamint Komlós Tamás tű. alezredes tűzoltósági felügyelő, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon fogadta a fáradt egységet. Vármegyénk lánglovagjai gépjárművezetői és beavatkozó tűzoltói feladatokat láttak el az erdőtüzekkel érintett Észak-Macedón helyszíneken. Név szerint: Kempa Dávid tű. őrmester, Dobozy Szilárd c. tű. törzszászlós, Sikos Károly Álmos tű. őrmester, Zippenfenig Gergő tű. őrmester, Petrányi András Mihály c. tű. törzsőrmester, Magyarovics Bence tű. törzsőrmester vettek részt a határokon átívelő segítségnyújtásban – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Így köszöntötték itthon az Észak-Macedóniából hazatérő tűzoltókat

Forrás: Komárom-Esztergom VMKI

A negyvenhat tagú egység augusztus elsején tizenhárom járművel indult útnak, miután a balkáni ország a kiterjedt erdőtüzek megfékezéséhez az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül a tagországok segítségét kérte. A Magyar Kormány által felajánlott és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományából összeállított egység a tűzoltók mellett logisztikusokból, drónpilótákból és az Országos Mentőszolgálat három egészségügyi szakemberéből állt.