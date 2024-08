A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be arról, hogy Bokodon kapcsoltak le egy olyan kocsit éjjel, amiben egy emberrel sem stimmelt semmi sem. Mint kiderült, az autóban öten utaztak, akik igazoltatásánál több turpisságra is fény derült.

Hiába kérték a sofőr jogosítványát, nem volt neki így azt bemutatni sem tudta. Az egyik utasról pedig kiderült, hogy körözi a Központi Kerületi Bíróság. Itt azonban nem ért véget a történet. Az egyenruhások a kocsit is átvizsgálták, amiben alufóliába csomagolva kábítószergyanús anyagot is találtak, ugyanez került elő a körözött férfi nadrágzsebéből is.

A kocsi sofőrjét és utasait előállították az Oroszlányi Rendőrkapitányságra, ahol hármuk esetében pozitív lett a kábítószerteszt, ezért ellenük büntetőeljárást indítottak.