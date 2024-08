Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról az átveréses sztoriról, ami egy kisbéri nővel történt meg a napokban. Mint írták, vármegyénkben egy idős hölgynél csörgött a telefon, a hívó rávette áldozatát, hogy kattintson az általa küldött linkre. Ezzel az óvatlan hölgy letöltötte az Any Desk alkalmazást, majd ezen keresztül a hívó utasításait követve belépett a saját netbankjába, ahonnan több számláról összesen 29 millió 220 ezer forintot utalt el különböző bankszámlákra.

Komárom térségében látszólag az MVM áramszolgáltatótól érkezett e-mail nyomán károsítottak meg egy másik embert is. Az illető egy 789 forintos tartozásról kapott ál-értesítést, melyben egy applikáció linkje is szerepelt - itt megadta a bankkártyája adatait. Ezután nem csak a számlán lévő pénzt, de a hitelkeretet is igénybe vette a levelet küldő csaló. Összesen 660 ezer forint értékben vásároltak a megszerzett bankkártya adatokkal.

A rendőrség nem győzi hangsúlyozni, hogy a banki adatok ugyanolyan értéket jelentenek a tolvajok számára, mint a pénztárcánk, ékszereink. Ne adjuk ki őket tehát soha ismeretleneknek. Továbbá hozzátették, hogy:

Ne tölts le semmilyen alkalmazást ismeretlen kérésére, és ne nyiss meg linket, akár sms-ben, akár e-mailben érkezik!

A szolgáltatók nem kérnek emailben banki adatokat. Ha ilyen telefonhívást kapsz, bontsd a vonalat!

A hátralékról szóló leveleket kezeld fenntartással, ellenőrizd személyesen a szolgáltatónál!

További tanácsokat a kiberpajzs.hu oldalon lehet találni azzal kapcsolatban, hogy ne válj áldozattá te is.