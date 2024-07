Az adathalászok tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz: megtudni a személyes és bankkártya adatainkat anyagi haszonszerzés céljából. Egy hatóság nevében érkezett üzenetre általában mindenki felkapja a fejét. Ez lehet az oka annak, hogy a bűnözők a rendőrség nevében is gyakran küldenek megtévesztő SMS-eket. Ezek többnyire be nem fizetett közigazgatási bírságról, tilosban parkolásról vagy gyorshajtásról szólnak. Az SMS egy linket tartalmaz, a linkre kattintva aztán egy, a rendőrség ügyintézési portáljára hasonlító, adathalász oldalra irányít (www.ugyintezes-policeportal.com), ahol elvileg rendezheti az érintett a bírság összegét – adta hírül a police.hu.

Kollégánk is megkapta a rendőrség nevében küldött SMS-t

Az SMS-t július 16-án, kedden kaptam meg a telefonomra, hajnali 4 óra után. Tudtam, hogy a rendőrség nem tájékoztatna SMS-ben egy elmaradt bírságról, valamint abban is mertem reménykedni, hogy ez a bírság egyáltalán nem is létezik. Továbbá intő jelnek számított a nyelvhelyességi hibák sokasága és az ékezetek hiánya is.

A rendőrség arra figyelmezteti a lakosságot, hogy SMS-ben nem kommunikál az ügyfeleivel

Fotó: Sz.K. / Forrás: 24 Óra

Egy miskolci sértett őszintén vallott az átverésről

„Egy ismeretlen mobilszámról 2024. április 25-én egy SMS üzenetet kaptam a rendőrség nevében, hogy büntetésem van, amit be kell fizetnem. Az üzenetben egy link volt található, amire én nem kattintottam rá, mert tudom, hogy a rendőrség nem SMS-ben küldi a papírokat. Mivel gyanúsnak tűnt, ezért felkerestem a rendőrség honlapját, ahol alátámasztották a kételyeimet, ezek után már biztos voltam benne, hogy csalás történt, ezért hívtam a rendőrséget.” Az ügyben információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás gyanúja miatt folytatunk nyomozást.

A rendőrség nem SMS-ben kommunikál az ügyfeleivel. A személyes és banki adatai védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portálját kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával éri el.