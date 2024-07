Talán nincs is olyan ember, aki még nem hagyta volna el a telefonját. Mondhatni, bárkivel előfordul. Manapság azonban már vannak olyan drága telefonok, amelyekre jobb úgy vigyáznunk, mint a szemünk fényére. Ilyen telefon az Iphone 15 is, aminek az árából, már egy szerényebb használt autót is vehet magának az ember. Hiába a majd' félmilliós ár, Tatabányán még is úgy szórják, mintha fillérekbe kerülne.

A rendőrség körözési adatbázisából az derült ki, hogy majd egy tucatnyit hagytak már el a megyeszékhelyen a Iphone 15-ösből és annak változataiból. Az is lehet, hogy a tiéd is köztük van. Mutatjuk a listát.

Ezek az Iphone 15 telefonok várják gazdájukat Tatabányán: