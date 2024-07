Lopás 45 perce

Szétlopta Tatabányát, felfüggesztettel megúszta a visszaeső tolvaj

Sok volt már annak a férfinak a rovásán, aki több alkalommal is lopott tatabányai üzletekből, még egy taxistól is. Most ítélet született ügyében.

Lopás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt a Tatabányai Járási Ügyészség által benyújtott vádirat alapján a Tatabányai Járásbíróság büntetővégzést hozott azzal a férfival szemben, aki fülhallgatókat próbált lopni egy tatabányai üzletből. Azonban nem csak az az egy eset volt a rovásán. A bíróság a tolvajt 1 év 6 hónap, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, valamint 53 ezer forint összegben meghatározott vagyonelkobzást szabott ki, valamint kötelezte az egyik sértett kárának megtérítésére. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, a hogy büntetővégzés jogerős, azt az ügyész is tudomásul vette. A vádirat szerint az elkövető 2023. január 6-án a tatabányai műszaki áruházban a pult alatti bliszterkarról leszakított 2 darab, egyenként 49 ezer 999 forint értékű fülhallgatót úgy, hogy a termékek csomagolásán lévő műanyag „fül” leszakadt. A két terméket a férfi összefogta, azonban mivel cselekményét az üzletvezető észlelte és elindult a tolvaj felé, a férfi a fülhallgatókat lerakta a polcra és távozott az üzletből. A videón ez a cselekmény látható. A férfi más bűncselekményeket is elkövetett: 2022. április 22-én egy budapesti üzletben a polcról levett egy 10 ezer 499 forint értékű, 1 literes kiszerelésű szeszesitalt, majd azt a bevásárló kosarába tette. Ezután a vásárlótérben a szeszesitalról eltávolította a lágyetikett áruvédelmi eszközt, majd a szeszesitalt a ruházatába rejtette. A vádlott ezután az ital kifizetése nélkül az önkiszolgáló pénztáraknál távozott, majd a kijárat felé haladása során a biztonsági szolgálat munkatársa ellenőrzés alá vonta, amelynek során tőle a szeszesitalt visszavették.

Egy tatabányai taxis 2022. május 27-én az elkövetőt utasként vette fel az autójába. A férfi útközben ellopta a taxis pénztárcáját a gépjármű két első ülése közötti tárolóból. A pénztárcában volt 53 ezer forint, valamint a sértett személyes iratai, bankkártyája.

A férfi 2022. december 10-én a tatabányai áruházból úgy lopott egy 35 ezer 990 forint értékű kávéfőzőt, hogy a vásárlóteret és az előteret elválasztó plexifalon keresztül átnyúlt és a plexi mellett, az áruház vásárlóterében lévő kávéfőzőt kiemelte.

A férfi 2022. december 22-én a tatabányai áruházban a vásárlótér bejárata melletti plexifalhoz vitt egy 35 ezer 990 forint értékű kávéfőzőt és azt oda lerakta. Ezt követően a férfi a vásárlótérből távozott, majd néhány perc elteltével a kávéfőzőt a műanyag plexifalon keresztül átnyúlva kiemelte.

