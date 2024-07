A korábban a Komárom és a Dorog csapatában is játszó szlovákiai magyar kézilabdázó, Simsik Cyntia miatt két ország aggódott, amikor a 31 éves édesanya eltűnésének híre bejárta a szlovák és a magyar sajtót is. De két nappal ezelőtt, július 22-én, hétfőn szertefoszlott minden remény. Cyntia holttestét több réteg fóliába tekerve találták meg saját, nagymegyeri házában, ahol most virágcsokrok és mécsesek emlékeztetnek a tragédiára.

Gyilkosság vethetett véget a fiatal kézilabdás életének

A szlovák rendőrség közleményben tudatta: letartóztattak egy 44 éves férfit, akinek köze lehetett a 31 éves kézilabdázó halálához. A szlovák rendőrség Facebook-posztja szerint a dunaszerdahelyi nyomozók gyilkosság és halottgyalázás bűncselekménye miatt indítottak eljárást. Mivel a nyomozás még folyamatban van, így több információt egyelőre nem oszthatnak meg a nyilvánossággal.

Mint arról korábban beszámoltunk, Simsik Cyntia eltűnésének ügyében a rendőrség napokig nyomozott. A kézilabdázó eltűnését édesapja, Simsik Tibor jelentette a rendőrségen, a család utoljára július 18-án, csütörtökön látta, onnantól nem adott életjelet magáról. Simsik Cyntia holttestét a szlovákiai Nagymegyeren, saját családi házában találtak meg. Halálának híréről az ujszo.com, majd korábbi klubjai számoltak be.