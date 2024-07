A napokban nagy riadalom volt egy komáromi gyárban, ugyanis egy munkás métereket zuhant a mélybe, így azonnali, gyors segítségre volt szükség. A helyszínre a mentősök esetkocsival és mentőhelikopterrel is érkeztek.

Mentőhelikopterre is szükség volt a komáromi gyárnál

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Mentőhelikopterrel szállították el a munkást

Ahogy az Országos Mentőszolgálat is írja közösségi oldalán, példaértékű csapatmunka zajlott azért, hogy a fiatal férfi életét megmentsék. Mint kiderült, a gyári munkás egy állványon dolgozott, amikor megtörtént a baj. Hat métert zuhant a mélybe. Munkatársai és a gyár egészségügyi személyzete azonnal a segítségére sietett, közben a mentőket is értesítették, akik pillanatok alatt a helyszínre értek. A súlyosan sérült munkáshoz mentőhelikoptert is riasztani kellett. A gyors csapatmunka végül sikerre vezetett, a férfit stabil állapotban, légi úton szállították kórházba.