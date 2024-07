A korábban a Komárom és a Dorog csapatában is játszó szlovákiai magyar kézilabdázó, Simsik Cyntia miatt két ország aggódott, amikor a 31 éves édesanya eltűnésének híre bejárta a szlovák és a magyar sajtót is. De két nappal ezelőtt, július 22-én, hétfőn szertefoszlott minden remény. Cyntia holttestét több réteg fóliába tekerve találták meg saját, nagymegyeri házában, ahol most virágcsokrok és mécsesek emlékeztetnek a tragédiára.

A szlovák rendőrség közleményben tudatta: letartóztattak egy 44 éves férfit, akinek köze lehetett a 31 éves kézilabdázó halálához. A szlovák rendőrség Facebook-posztja szerint a dunaszerdahelyi nyomozók gyilkosság és halottgyalázás bűncselekménye miatt indítottak eljárást. Mivel a nyomozás még folyamatban van, így több információt egyelőre nem oszthatnak meg a nyilvánossággal.

Egy folyamatban lévő vizsgálat miatt nem áll módunkban bővebb információ szolgáltatására

– olvasható a bejegyzésben.

Mint arról korábban beszámoltunk, Simsik Cyntia eltűnésének ügyében a rendőrség napokig nyomozott. A kézilabdázó eltűnését édesapja, Simsik Tibor jelentette a rendőrségen, a család utoljára július 18-án, csütörtökön látta, onnantól nem adott életjelet magáról. Simsik Cyntia holttestét a szlovákiai Nagymegyeren, saját családi házában találtak meg. Halálának híréről az ujszo.com, majd korábbi klubjai számoltak be.

A Bors információi szerint a fiatal párkányi nő élete nagy részét Magyarországon töltötte, ám az utóbbi időben Nagymegyeren élt második férjével, Cs. Gy-vel és két gyermekével, Dominikkal és a kis Miával, akik most édesanyjukat gyászolják. Az oldalnak egy neve elhallgatását kérő, a családhoz közelálló forrás azt is elmondta, hogy a családban nem ez az első tragédia. Cyntia egyik unokatestvére ugyanis napra pontosan 12 évvel korábban vetett véget életének.

A Bors úgy tudja, Cyntia és első gyermekének édesapja között megromlott a viszony, a fiatal anyuka mindkét gyermekét új párjával nevelte Nagymegyeren. A szlovák rendőrség, nem adott, nem adhatott ki túl sok információt a kézilabdázó ügyével kapcsolatban, ám testvére, Simona a Facebookon több helyen is beszámolt arról, hogy úgy tűnik, Cyntia gyilkosság áldozata lett. Ezt a felvetést pedig a letartóztatás híre is megerősítette, valamint az, hogy elrendelték az igazságügyi orvosszakértő bevonását.