Tragikus hétvége volt Komárom-Esztergom vármegyében. Ahogy arról beszámoltunk, újabb holttestet találtak Komáromban. Azonban nem ez volt az egyetlen sokkoló eset. Hétfő délelőtt érkezett a hír, hogy a Környei-tóban is holttestet találtak.

A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy ismeretlen személy holttestére bukkantak vasárnap délután 4 óra magasságában a Környei-tóban. Mint írták, a helyszínen a rendőrség, a mentőszolgálat, valamint a tatabányai hivatásos és a környei önkéntes tűzoltók vettek részt a vízbe fulladt férfi testének a kiemelésében. A rendőrség vizsgálja az elhunyt személyazonosságát és a halála körülményeit.

Észak-Komáromban is tragédia történt vasárnap, ahogy arról a sziakomarom.sk ír cikkében. Vízibiciklizés közben esett bele Holt-Vágba. A testét búvárok hozták a felszínre. Egy szemtanú elmondása szerint sokáig nem találták a 46 éves férfi testét. Mint írták, meg nem erősített információk szerint egészségügyi probléma is okozhatta a tragédiát. A baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak. A vizsgálat jelenleg is zajlik.