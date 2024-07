Az elmúlt 3 napban a sebességellenőrzések során összesen 382 sofőrről készült drága fénykép a Komáromi Rendőrkapitányság területén. A gyorshajtók extrém magas száma miatt a rendőrök ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik vezető baleseti ok, és aki megszegi a szabályokat nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.