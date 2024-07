Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, húsz méter magas oszlopról akarta magát a mélybe vetni egy nő a tatabányai vasútállomásnál vasárnap este. A helyszínre érkező rendőrök közül Csábrádi Ádám rendőr őrmester mászott az oszlopra, hogy megakadályozza a szörnyűséget, végül életmentés lett az akció vége. A hős rendőrs most a police.hu-nak mesélte el a történetet.

Az életmentésért sajátját is kockáztatta a hős őrmester

Forrás: police.hu

– Épp balesethelyszíni iratot dolgoztunk fel a kapitányságon, amikor 20:37 perckor megszólalt a rádió. A tevékenységirányítási központ adott ki felhívást arról, hogy egy zavart állapotú nő létrán mászik fel egy oszlopra a vasútállomásnál, és le akar ugrani. Két autóval indultunk hárman, a papírmunka azonnal másodlagossá vált. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az eset a kapitányságtól pár száz méterre történt, így gyorsan odaértünk – emlékezett vissza a június 30-ai eseményekre Csábrádi Ádám őrmester, a Tatabányai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály helyszínelő és balesetvizsgáló alosztályának helyszínelője.

A police.hu-n megjelent cikkben azt is elmondta, bár 2022 februárja óta szolgál, ment már ki öngyilkossági ügyhöz, de ilyen esetet még nem tapasztalt.

– A vasutasok és a járókelők is jelezték, hogy merre menjünk, de a nő önmagában is elég feltűnő volt, ahogy egyik kezében egy majdnem teljesen üres borosüveggel kapaszkodott felfelé az állomás megvilágítására szolgáló fémoszlopon. Azonnal mászni kezdtem az oszlop oldalán lévő létrán, miközben a kollégáim biztosították a helyszínt, és elküldték a bámészkodókat. A nő észre sem vette, hogy közeledek felé, csak akkor eszmélt, amikor mellé értem. Ekkor megpróbált feljebb mászni, így felszólítottam, hogy álljon meg, majd a derekánál fogva visszatartottam, a testemmel kiékelve magamat, hogy elzárjam az utat és stabilan tarthassam őt is. Így tartottam 15-20 percig, eközben akadozva elmondta, gyógyszert vett be, amire megivott egy üveg bort, és le akar ugrani az oszlop tetejéről, hogy véget vessen az életének – folytatta a mozgalmas éjszaka eseményeinek felidézését az őrmester.