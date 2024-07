Dulai Péter, az Élet elleni bűmcselekmények Facebook-oldalon számolt be egy megrázó családi tragédiáról. A Gyilkosság a panel tetején című könyv szerzője egy 1980-as oroszlányi esetet idézett fel, amelyben, fogalmazzunk úgy, az áldozatból lett elkövető. Hátborzongató múlt sorozatunkban most erről számolunk be. H. A. a 17 éves fiú másfél évet kapott, miután végzett az édesapjával. Hogy ez hogyan alakult így, arról a Magyar Rendőrben 1981-ben írt Forisek Károly alhadnagy. Az ő cikkét idézte fel most Dulai Péter. És bár maga a tett, mondhatni egy pillanat volt, sokéves dráma előzte meg. Az apa ugyanis nem válogatott, ha arról volt szó, hogyan terrorizálja a családját.

Talán H. A. is ilyen kamasz volt annak idején, de az biztos, hogy ő maga is áldozat volt, méghozzá sok éven át

Fotó: Norb_KM / Forrás: Shutterstock

H. A.-t kétévesen az apja az egyéves kishúgával kizárta az istállóban egy ketrecbe. Azt lópokroccal takarta le. A nyári 25 fokban. Amikor két nappal később megtalálták a gyerekeket, már aléltak voltak. H. A. háromévesen is kis híján meghalt. Akkor apja felakasztotta a fogasra egy nadrágszíjjal. Véletlenül betoppanó nagyapja mentette meg. A későbbi áldozatnak különleges viszonya volt nadrágdszíjakhoz. Mind a hat gyerekére jutott egy-egy... amikor csak őt verte. És bizony állandóan verte őket. Ha pedig sírtak, ronggyal tömte be a szájukat Sajnos az ital rabja is volt. Így teltek, rettegésben a H. család napjai. 1980-ban a fiú már többször szembeszállt az apjával, védve testvéreit és édesanyját, aki többször próbált véget vetni az életének. Aztán a férfi az egész családot elzavarta otthonról a végzetes napon.

A. az éjszaka hazaosont, hogy a tanszereit magához vegye. Apja viszont nem aludt. A fiúra zárta az ajtót és rátámadt. A fiatalkorú ekkor az apját egy vasdarabbal fejbe verte és megfojtotta. Aztán elment az oroszlányi rendőrségre, hogy feladja magát.

A rendőröket a hat nadrágdszíj fogadta az előszobában, a fiú kihallgatásakor Halmos Gyula százados előtt is kiderültek a fent leírt drámai esetek, amiket tanúvallomások is megerősítettek. Pszichológus és elmeszakértőt is kijelöltek, ők pedig megállapították: A. feszült érzelmi állapotban végzett az apjával, érzelmi regressziója elérte a patológiás felindulás fokát, „szorongása és félelme a cselekmény idején átcsapott tudati kontroll nélküli, pusztító agresszivitásba”. Így mind a rendőrség, mind az ügyészség, mind a bíróság arra jutott, hogy a fiú erős felindulásból követte el az emberölést.