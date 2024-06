A Dorogi Rendőrkapitányságra tett bejelenést egy nő június 10-én, hogy volt barátja üzenetben képet küldött magáról és egy kötélről azzal, hogy öngyilkos akar lenni. A fotó pedig feltételezhetően a ház padlásán készült.

Pápai Antal Balázs zászlós segítségével sikerült az öngyilkosságra készülő férfit tettében megakadályozni

Fotó: police.hu

A police.hu tájékoztatása szerint az egyik járőrt azonnal a helyszínre irányították, Pápai Antal Balázs zászlós, a tevékenységirányító központ ügyeletese közben megpróbálta felhívni a férfit.

Megmentette az öngyilkost

– Csak többszöri hívás után vett fel. Amikor beleszólt a telefonba, elmondtam neki, hogy a rendőrségtől vagyok, és megkérdeztem, otthon van-e, mi a gondja, tudok-e segíteni. Azt válaszolta, hogy családi problémái vannak, amiket nehezen tud kezelni, de azt nem árulta el, hogy öngyilkos akar lenni – emlékezett vissza a kritikus pillanatokra Pápai Antal.

– Az elsődleges szempont az volt, hogy eltereljem a figyelmét, és ne maradjon egyedül, legyen valaki mellette, még ha csak telefonon is. Beszélgetés közben próbáltam olyan információkat is megtudni, amelyekből kiderül, hogy hol van. Erre a háttérzajokból is lehet következtetni, ha például elmegy otthonról vagy kimegy a kapun. Mondta, hogy le fog merülni a telefonja, azt tanácsoltam neki, tegye fel tölteni, mire azt válaszolta, nem tudja, nem olyan helyen tartózkodik. Ebből feltételeztem, hogy még a padláson lehet – mesélte az esetre a zászlós, aki az információkat továbbadta az úton lévő járőröknek, hogy tudják, mire készüljenek, milyen állapotban van a bajbajutott, mennyire kell sietni, és hogy hol lehet.

– Közben a mentőegységet is értesítettük. Még a vonalban voltam, amikor hallottam, hogy a kollégák megérkeztek hozzá. Kiderült, az utolsó másodpercben értek ki. A kötél ekkor már a férfi nyakán volt. Szilárdan elhatározta, hogy véget vet az életének, ám a beszélgetés kizökkentette, épp annyira, hogy a kollégáim addig odaértek, így megakadályoztuk a végzetes cselekedetében – tette hozzá a rendőr, akit példamutató szolgálatellátásáért Boross Zoltán László ezredes, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesített.