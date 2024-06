A napokban tanúi lehettünk milyen az, ha rövid idő leforgása (pár óra) alatt 10-15mm csapadék lehullik. Az ilyen esetekben gyakran érkezik riasztás elöntött alagsorokhoz, pincékhez. A károk mérséklésénél azonban fontosabb, hogy mindent megtegyünk a megelőzés érdekében.

A lakóházak előtt található árkok, azaz a csapadékelvezető rendszerek vízelvezető képessége sok tényezőn múlik. Ha az árkokban sűrű fű nő, ha szeméttel telik meg, vagy ha a csapadékvíz által szállított hordalék csökkenti a mélységet, az eső könnyen megállhat, és akár ki is önthet belőle. A víz így az ingatlanunk mélyebben fekvő részeinek épségét fogja veszélyeztetni. Mindannyian láttunk már olyat is, hogy az ingatlantulajdonos a telekre való behajtást úgy oldja meg, hogy az árkot betonnal önti ki. Az ilyen csapadékvíz elvezetést ellehetetlenítő megoldások tilosak, és kockázatot is jelentenek.

A katasztrófavédők kiemelik, hogy

a közterületen lévő árkok, átereszek, nyitott csatornák, tisztítása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan előtti szakaszon az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége.

De a járműbehajtók átereszeinek szakszerű építése, karbantartása és tisztán tartása is minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy az elkövetkező napokban további esőzések is várhatóak Komárom-Esztergom vármegyében. Érdemes hát még ma megbizonyosodni arról, hogy a köztéren található csapadékvíz elvezetőkkel kapcsolatban eleget tettünk-e a kötelességeinknek. Például az előző esőzésben elnk érkezett hordalékról megszabadítottuk-e az árkot.