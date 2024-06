Az indítvány szerint az elkövető 2 rendbeli csalás vétségével, 12 rendbeli csalás bűntettével valamint közokirattal visszaélés vétségével gyanúsítható megalapozottan. Mint arról korábban beszámoltunk, a férfi közösségi oldalon kínált úgy kiadó lakást, hogy beszedte a kauciókat, majd kámforrá vált a pénzzel.

O. Cs. hirdetésére többen is jelentkeztek. Rövid írásos egyeztetés után személyes találkozóra is sor került, amely során a férfi megmutatta az ingatlant, és a leendő bérlőktől kauciót kért. Ezt meg is kapta, majd ezt követően elérhetetlenné vált. Eltűnt a pénzzel együtt, a sértettek pedig nem költözhettek be a lakásba.

2023 májusától egy éven át csapta be ezzel a módszerrel az embereket. Miután az esetek a rendőrség tudomására jutottak, csalás miatt eljárást indítottak akkor még ismeretlen tettes ellen. A nyomozás során megállapították az elkövető kilétét, akit június 11-én előállítottak a Tatabányai Rendőrkapitányságra. A 39 éves tatabányai férfi ellen 14 rendbeli csalás miatt indult eljárás. O. Cs-t a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.