A gyanú szerint két nap alatt kétszer lopott ugyanabból a büfékocsiból egy férfi Tatán - adta hírül a police.hu. A helyi rendőrök vasárnap szereztek tudomást az első esetről, amikor az akkor még ismeretlen tettes az éjszaka folyamán betört a kocsiba, és elvitte a váltópénzt. Négy nappal később a könnyű pénzszerzés reményében tért vissza újra, de ekkor cselekménye közben a járőrök tetten érték.

Másodjára már nem volt szerencséje a tolvajnak

Forrás: police.hu

A 38 éves K. M.-et előállították a rendőrkapitányságra. Kiderült, hogy a férfinak nemcsak ez a két betörés írható a számlájára, hanem a városban több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett. Három parkoló autóból is lopott, és egy benzinkútra is megpróbált betörni, de nem járt sikerrel. A rendőrök lefoglalták az elvitt tárgyakat, és visszaadták a sértetteknek.

A férfi ellen lopás bűntett, vétség és annak kísérlete miatt indult eljárás, majd őrizetbe vették.