Az Esztergomi Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indult ügyben tartott tárgyaláson hozott ítéletet egy férfivel szemben.

A bíróság a férfi élettársát korábban jogerősen 2 év börtönbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 2 évre eltiltotta minden olyan tevékenységtől, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel foglalkozna.

Börtön lett az ítélet

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság napokban meghozott ítéletével a férfit 2 év börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 3 évre eltiltotta minden olyan tevékenységtől, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel foglalkozna. Az ítélettel szemben az ügyész a vádlott terhére, a szabadságvesztés súlyosításáért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért jelentett be fellebbezést.

A vádirat szerint a férfi és nő élettársi kapcsolatából hat gyermek született. A család 2011. májusa óta kapcsolatban állt a gyermekvédelmi rendszerrel a védőnő, a gyermekorvos, illetőleg az óvoda és az iskola jelzései alapján, majd 2013-tól a gyermekek védelembe vételére is sor került. Azaz a hatóság fokozott figyelemmel kísérte a család életét. A család 2014. évtől Esztergomban élt, a szülők rendszeres, bejelentett munkahellyel és jövedelemmel nem rendelkeztek, adományokból és a gyermekek után járó állami juttatásokból tartották fenn magukat, a használatra kapott ingatlan állagát teljesen lelakták. Dr. Horváth Sándor a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az elkövetők nem gondoskodtak megfelelően a kiskorú gyermekek évszaknak és méretnek megfelelő ruházatáról, a rendszeres tisztálkodásukról, a ruházatuk tisztántartásáról és megfelelő élelmezésükről sem, a gyermekek rendre piszkosan és ápolatlanul jártak óvodába, iskolába, felszerelésük rendszeresen hiányos volt. Két gyermeknek az életkorhoz kötött védőoltásokat csak többszöri felszólítást követően, késve adatták be. A súlyos fokú elhanyagoló szülői magatartás és a higiéniás problémák miatt a gyermekjóléti központ elindította az eljárást a kiskorúak családból való kiemeléséhez. A család - feltehetően, hogy elbújjanak a hatóságok elől - ezután Esztergomból Pilismarótra, majd Dömösre és Rigácsra költözött, de ott is folytatták a korábbi életmódjukat.