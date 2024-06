Időközben a bíróság az ülést megtartotta, az elkövetőt meghallgatta, ennek alapján a férfi letartóztatását egy hónapra elrendelte. A végzés végleges, azt az ügyész, védő és elkövető is tudomásul vette – tudtuk meg Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, közösségi oldalon kínált kiadó lakást O. Cs. A hirdetésre többen is jelentkeztek. Rövid írásos egyeztetés után személyes találkozóra is sor került, amely során a férfi megmutatta az ingatlant, és a leendő bérlőktől kauciót kért. Ezt meg is kapta, majd ezt követően elérhetetlenné vált. Eltűnt a pénzzel együtt, a sértettek pedig nem költözhettek be a lakásba. 2023 májusától egy éven át csapta be ezzel a módszerrel az embereket. Miután az esetek a rendőrség tudomására jutottak, kollégáink csalás miatt eljárást indítottak akkor még ismeretlen tettes ellen.