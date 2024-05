Ahogy arról már korábban beszámoltunk, csütörtökön hatalmas füstfelhőre lehettek figyelmesek az emberek a vértesszőlősi nádastűz miatt. A füstöt Tatabányáról és Tatáról is jól lehetett látni, ami nem is csoda, hiszen több mint 10 hektár terület égett le. Az esetről a beavatkozó tatabányai hivatásos tűzoltók mellett a kocsi önkéntesek és a tatabányai terepjárósok is megosztottak fotókat.

Mindent felperzselt a vértesszőlősi nádastűz

Fotó: Kiss Róbert Ede tű. szds. / Forrás: Katasztrófavédelem

Hatalmas területen tombolt a vértesszőlősi nádastűz

A vasúti töltés és az Által-ér közötti területen kapott lángra a nádas, gazos, bozótos, cserjés, fás terület megközelítőleg 12 hektáron. A hatalmas füst miatt a vasúti közlekedés is csak sebességkorlátozással haladhatott.

A kocsi lánglovagok közösségi oldalukon is beszámoltak a tűzesetről.

Az oltásban szintén részt vevő és segítő tatabányai terepjárósok is közöltek képeket közösségi oldalukon a több órás kemény munkáról.