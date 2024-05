A vádirat szerint a vádlottak élettársak, akik 2021 augusztusától különféle segélyszervezetek és felajánlások alapján oldották meg lakhatásukat, majd 2022. júliusától ez a lehetőség megszűnt. Ekkor elhatározták, hogy olyan szállásokat foglalnak le, ahol nem kérnek előleget és a szállás díját készpénzben lehet majd a távozáskor kiegyenlíteni.

Azt is kitalálták, hogy a szállás díját és az ott igénybe vett szolgáltatást nem fogják kifizetni, vagy nem teljes egészében fizetik ki, nehéz anyagi helyzetük miatt erre nem is volt lehetőségük. Különféle valótlan okokra is hivatkoztak a szállásadóknál, például, hogy napokon belül kiegyenlítik a tartozásukat, illetve többször hivatkoztak valótlanul arra, hogy lakásukban csőtőrés volt és a munkálatok elhúzódtak.

A csalók a szállásról való távozás után elérhetetlenné váltak, céljuk az volt, hogy a szállásadót megtévesztve vegyék igénybe a szállást és a hozzá tartozó szolgáltatásokat és így anyagi haszonhoz jussanak. A 34 vádpont szerint a bűncselekménnyel 10 ezer – 389 ezer forint közötti kárt okoztak a sértetteknek.