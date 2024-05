Mi is az a gondosóra?

A 2022 tavaszán elindított Gondosóra program keretében egy egyszerű regisztrációt követően minden 65 év feletti, bejelentett belföldi lakcímű magyar polgár számára ingyen elérhetővé vált egy, a csuklóra vagy nyakba helyezhető kommunikációs eszköz. A GPS-szel és zuhanásérzékelővel is ellátott gondosóra fő funkciója a segélyhívás, amelyet szakképzett diszpécserek fogadnak a nap 24 órájában. Szükség esetén pedig továbbítják is a megfelelő helyre, legyen az egy előzetesen megadott ember, például családtag, barát vagy szomszéd, illetve egy szociális gondozó szakember. Vészhelyzet esetén a diszpécser akár a 112-es általános segélyhívón elérhető mentőszolgálattal, tűzoltósággal vagy rendőrséggel is felveheti a kapcsolatot.