Épp figyelmeztettem az anyukát, amikor engem is kiszúrt Valentin, hogy ott vagyok. Korábban nyilatkoztam róla, a támadásokról a tévének, emiatt nem kedvelt, ezért is támadhatott rám. Amikor meglátott, rám ordított, rám köpött. Aztán hirtelen elővett a táskájából egy kést. Először hadonászott felém, majd három szúrásból egyszer eltalált. Ömlött a kezemből a vér, láttam a csontomat is. Tíz centi mélyen vágott meg. Ha nem rakom magam elé a kezemet, akkor arctájékon talál el