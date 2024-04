Hős futó mentett életet április 26-án, pénteken délután egy Komárom- Esztergom vármegyei tónál. Egy 50 év körüli nő séta közben lett rosszul és esett össze minden előzmény nélkül, a jelenetnek azonban szerencséjére szemtanúja volt egy ott sportoló futó, aki nem tétlenkedett, azonnal a bajba jutott nő segítségére sietett, és megkezdte az újraélesztést is.

Sikeres volt az újraélesztés, a nőt stabil állapotban szállították kórházba

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A futó először megpróbálta felébreszteni a nőt, majd miután ez nem sikerült neki, értesítette a mentőket. A vonal végén lévő mentésirányító azonnal több egységet is riasztott, akik el is indultak a helyszínre, ám addig is utasításokkal segítette a futót, hogyan vizsgálja meg a nőt, és bizonyosodjon meg arról, van-e légzése, pulzusa.

A futó észlelte, hogy a nő már nem lélegzik, így a telefonos instrukciók szerint azonnal megkezdte az újraélesztést. Mint arról az Országos Mentőszolgálat is beszámolt, a mentők perceken belül helyszínre értek, és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre is vezetett: a nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba.