A balesetek kapcsán a katasztrófavédők felhívták a figyelmet arra, hogy elinduláskor készüljünk fel arra, hogy a nedves útburkolat miatt inkább kalkuláljunk megnövekvő menetidővel, hogy óvatosabban, körültekintőbben vezethessünk. A csapadék miatt a gumiabroncsok tapadása és a látási viszonyok is csökkennek, ezzel együtt a jármű irányíthatósága is változik, a féktávolság pedig három-négyszeresére is nőhet. A beavatkozási statisztikák szerint esős időben 30-40 százalékkal nő a közúti balesetek valószínűsége.