A Neszmélyi Polgárőrség tájékoztatása szerint két eb tartott rettegésben három embert április 20-án, este, Dunaalmáson. Sajnos a kutyatámadás miatt egy fiatal hölgyet kórházba is kellett szállítani, mert mindkét lábát megharapta az egyik négylábú.

Agresszív ebek támadtak három emberre a hétvégén. A kutyatámadás után a gazda bírságot kapott

A rendőrség tevékenységirányító központja jelezte a polgárőröknek az esetet, akik egyből a megnevezett utcába is siettek. Szerencsére, miután rákiabáltak az ebekre, azok kicsit távolabb szaladtak, így a közvetlen veszély megszűnt, majd pár perccel később a rendőrök is megérkeztek a helyszínre. Mivel tudták, hol kell keresni a gazdit, fel is keresték őket a zsarukkal, akik szabálysértési bírságot is kiszabtak a kutyák miatt.

Nem csak kutyatámadás miatt szabható ki bírság

A vonatkozó törvény alapján a gazdát valószínűleg a „veszélyeztetés kutyával” paragrafus alapján marasztalták el. Eszerint szabálysértést követ el az, aki a felügyelete alatt álló kutyát

a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – a segítő kutya kivételével – szállítja,

vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdőbe vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

És az is, aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el. Helyszíni bírságot pedig közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki.

2023 tavaszán Várgesztesen történt kutyatámadás. Akkor négy embert, köztük két kisgyermeket harapott meg Várgesztesen egy udvarból kiszabadult kutya.