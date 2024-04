Betörte az ajtót, majd bemászott a tatai Szörf Bisztróba egy fiatal férfi április 11-én, csütörtökön éjszaka. Mint aki jól ismeri a helyet, azonnal a kasszához ment, azt kinyitva kivette a benne lévő pénzt, majd amerről jött, távozott is. Az egész betörés alig 22 másodpercig tartott. Egy hatalmas hibát azonban elkövetett a tettes. A piros pulóveres férfi csak az akciója végén, már a kasszánál állva húzta fel a kapucniját. Így az épületben, a bejárati ajtó felett elhelyezett kamera szemből jól kivehetőn rögzíthette az arcát.

A Szörf Bisztró közösségi oldalán osztották meg a kamerafelvételt, amit a Kemmas.hu-nak is elküldtek. Posztjukban azt kérték, hogy ha valaki felismeri vagy információval szolgál az elkövetővel kapcsolatosan, segítsen nekik, és nem lesznek hálátlanok. A nyomravezetőnek jutalom jár.

Toma Gina, a bisztró ügyvezetője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy ő vette észre a betörést péntek reggel.

– Csütörtök este egyedül voltam, úgy éreztem, néz, figyel valaki. Kinéztem az ajtón, körbenéztem kétszer is, majd folytattam a kassza számolását. Ez este fél 10 körül lehetett – kezdte a történetet Gina, aki azért maradt olyan sokáig, mert egy baráti társaság ünnepelt náluk, így elhúzódott a zárás.

– Leszámoltam a pénzt, majd ahogy hosszú évek óta mindig, a százezer forint készpénz váltót visszatettem a kasszába. Bezártam, beriasztottam, kamerákat ellenőriztem, hogy mindegyik működik-e, majd távoztam. Már csak kevés autó állt a parkolóban, a környéken pedig nem láttam senkit sétálni – folytatta a bisztró üzemeltetője, akinek rossz érzése volt, ezért korán reggel otthonról ránézett a kamerára.

Csak a pénz kellett

– Reggel fél 8 körül ránéztem a kamerára, volt-e mozgás éjszaka, majd megpillantottam a besurranó fazont. A piros pulcsis, hátizsákos férfi bekúszott az ajtón kiütött résen, majd egyenesen a kasszához ment, amiből csakis a papír készpénzt vette el, majd sietve távozott a lyukon keresztül. Mindez 22 másodperc volt. Nem nyúlt semmi máshoz, pedig a kassza mellett közvetlenül ott volt a céges iPhone, és az iPad, amin a kiszállításokat intézzük. De a drága italok sem érdekelték – magyarázta Gina, aki szerint a tolvaj biztosan járt már náluk korábban, mert tudta, hogy merre kell mennie.

– Miután megnéztem a felvételt, gyorsan összeszedtem magam, és mentem a bisztróhoz, 8 órakor már ott is voltam. Mint kiderült, a fickó a külső kétszárnyú bejárati ajtót feszítette fel és törte szét. Majd a belső bejárati ajtó bal szárnyának alsó részéből tört át magának egy lyukat, ott tudott besurranni. Láthatóan tudta, mit csinál, és miért jött. Nem érdekelte a kamera, a riasztó, de még a riasztó hangja sem – tette hozzá a bisztró ügyvezetője, aki a betörésről értesítette a 112-t.

– A tatai rendőrök pár perc múlva meg is érkeztek, majd a tatabányai helyszínelő nyomozók is. Elkérték a lopásról a kamerafelvételt. Illetve megnéztük, hogy a kinti, tó felé néző kamera mit látott. Az biztos, hogy a tettes a játszótér, vagy parkoló felől érkezhetett. Elképzelhető, hogy kintről figyelte, mikor távozom. Távozóban viszont már rögzítette őt a tóparti kamera, ezt szintén átadtam a rendőröknek – mondta Gina, aki szerint a felvételek alapján könnyen azonosítható lesz az elkövető. Már tippeket is kaptak, hogy ki lehetett a besurranó tolvaj.

Nyomoznak az ügyben

Gina azt is elárulta, hogy nem ez az első eset, hogy valaki a pénzszerzés eme könnyebb módjával próbálkozott náluk.

– Tavaly nyáron az ablaküveg kivágásával vittek el pár üveg bort. Két éve pedig megpróbálták felfeszíteni az ajtót.

A Kemma.hu megkereste a vármegyei rendőrséget. Válaszukból megtudtuk, hogy a Tatai Rendőrkapitányság ismeretlen személy ellen lopás büntette miatt indított büntetőeljárást.