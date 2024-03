A rendőrség tájékoztatása szerint igazán „különleges” az, amit egy tatabányai férfi elért. Bár büszke nem lehet rá, lopással fejezte be és azzal is kezdte az évet. A lopások sorozatát 2023. november 27-én kezdte, majd december 23-án folytatta, amikor is egy tatabányai üzletből borotvát, illetve annak kiegészítőit nyúlta le.

A lopások sok kért okoztak az üzleteknek

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A lopások tatabányai és tatai üzletekben történtek

Az említett két alkalom során majdnem 100 ezer forint kárt okozott. Még november 28-án borotvapengéket vitt el egy tatai üzletből, csaknem 22 ezer forintért. Január 10-én egy tatabányai üzletből szeszes italt és élelmiszert vitt el fizetés nélkül, akkor több mint 36 ezer forint kárt okozott. A 35 éves helyi lakost sikerült azonosítaniuk a tatabányai rendőröknek. N. A.-t gyanúsítottként kihallgatták, ellene lopás miatt indult büntetőeljárás.