A közösségi médiában futótűzként terjedt a szerencsétlenség híre. A sokkoló eset után többen is jobbulást kívántak a sérült mentősöknek. Vejtey Miklós, tatabányai önkormányzati képviselő posztban kívánt mielőbbi felépülést és gyógyulást a tatabányai mentősöknek, akiknek mindennapos, áldozatos munkájukat is megköszönte. Gál Csaba, aFIDESZ-KDNP tatabányai polgármesterjelöltje is együttérzését fejezte ki, bízik benne, hogy a baleset sérültjei mihamarabb teljesen felépülnek.