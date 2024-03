Csaknem négy év kellett ahhoz , hogy a bíróság döntést hozzon a 2020 július ban történt tragikus siklóernyős balesettel kapcsolatosan. A felelőst elítélték, azonban az elhunyt Oroszi Zsol családja mégsem elégedett. Szerintük ennél súlyosabb büntetést kellett volna kiszabni. A pilóta a történtek óta még mindig nem kért bocsánatot.

A vád szerint a katonai helikopter miatt zuhant le a siklóernyős a fáról

Első fokon nyolc hónap - két év próbaidőre felfüggesztett - fogházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa azt a férfit, aki ellen légi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetése miatt emeltek vádat a vértesszőlősi siklóernyős-baleset ügyében. Az ítélet nem jogerős tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék az MTI-t.

Tovább repülhet a siklóernyős baleset vádlottja

A Kemma.hu is részt vett a korábbi tárgyaláson, ahol a per és vádbeszédek hangzottak el. A pilóta védője arra hivatkozott, hogy nem a védence, hanem a mentést a földről irányító tűzoltó, a kárhelyszín parancsnok felelőségét kellene inkább vizsgálni. Az ügyész szerint azonban a pilóta a hangfelvételek alapján tudta, hogy a rotorszél veszélyt jelent. Így tettével gondatlanul veszélyeztette a 20 méteres fán rekedt siklóernyős életét. Az elhunyt Oroszi Zsolt jogutódjának, vagyis nővérének az ügyvédje még ennél is tovább ment. Úgy gondolja, hogy a pilóta nem gondatlanságból okozta a balesetet. A legutóbbi tárgyaláson pont ezért nem is született döntés, ugyanis a bíró az ügyvéd kérésének átgondolására hivatkozva elnapolta az ítélethozatalt. Végül március 26.-án született döntés az ügyben.